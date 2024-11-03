СМИ: на востоке ДРК боевики убили 15 мирных жителей

С середины октября отряды из М23 возобновили наступление на территории Северного Киву. Радиостанция передает, что в некоторых районах произошли бои между регулярными конголезскими войсками и боевиками. Однако пока ни одна из сторон официально не объявляла о выходе из режима прекращения огня. Оно действует в Северном Киву между конголезской армией и повстанцами из М23 с начала августа 2024 года.