КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Движение на мосту Рыбница-Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, снова перекрыто из-за сообщения о минировании, заявили в Генеральном инспекторате полиции.
В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Для жителей Левобережья открыто 30 участков на правом берегу Днестра. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). Ранее в воскресенье в полиции заявляли, что движение по мосту прекращено из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей находится человек, который «не сотрудничает с полицией» и держит «подозрительный ящик», отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов движение по мосту возобновилось.
«Некоторое время назад на номер 112 поступил звонок, по которому в полицию сообщили, что соединительный мост Рыбница-Резина заминирован. Это произошло вскоре после того, как движение на мосту было возобновлено».
В ведомстве заявляют, что квалифицируют эти действия как вызов государственным институтам, чтобы обвинить их в ограничении передвижения граждан для реализации своего избирательного права.
«При этом уточняем, что каждый раз правоохранители обязаны реагировать согласно протоколам, чтобы исключить риск для безопасности граждан. Мы призываем тех, кто намеренно бросает вызов институтам государства, воздержаться от подобных жестов и позволить правильное проведение избирательного голосования», — подчеркивается в сообщении.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.