Суд в Петербурге арестовал подозреваемого во взрыве опор ЛЭП в Выборгском районе. В тот день было массовое отключение электричества

Отмечается, что при задержании он пытался сбежать и оказывал сопротивление, однако во время избрания меры пресечения просил у суда домашний арест.

Мужчина свою вину во взрыве опор ЛЭП не признал. Но его причастность в содеянном подтверждается представленными суду материалами, поясняет пресс-служба.