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Пожар в ДК имени Кирова в Воронеже ликвидировали

В МЧС отчитались о ликвидации пожара в ДК имени Кирова. Согласно официальной информации, никто из людей в результате случившегося вроде бы не пострадал. Сообщение о крупном возгорании на левом берегу поступило спасателям в 18.31 воскресенья, 3 ноября. На место съехали сразу шесть пожарных расчетов. Изначально площадь возгорания оценивалась примерно в 50 кв. м.

К 19.30 стало известно о локализации сразу двух очагов возгорания: в подвале — 30 кв. м., а также на крыше — 100 кв. м. В 20.26 спасателям удалось справиться с огнем. О причинах возгорания пока что не сообщается. Очевидцы сообщают, что на месте пожара помимо спасателей было замечено несколько машин полиции. Воронежцы предполагают, что это мог быть поджог.

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