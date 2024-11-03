Пожар в ДК имени Кирова в Воронеже ликвидировали

К 19.30 стало известно о локализации сразу двух очагов возгорания: в подвале — 30 кв. м., а также на крыше — 100 кв. м. В 20.26 спасателям удалось справиться с огнем. О причинах возгорания пока что не сообщается. Очевидцы сообщают, что на месте пожара помимо спасателей было замечено несколько машин полиции. Воронежцы предполагают, что это мог быть поджог.