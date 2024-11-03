КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Полиция эвакуировала урны с бюллетенями с избирательных участков в Варнице, где голосуют, в том числе жители Приднестровья после сообщения о минировании, сообщила журналистам председатель одного из участков Татьяна Друк.
Ранее полиция сообщила об анонимном звонке о минировании лицея в Варнице, где расположены три избирательных участка, в том числе для жителей Приднестровья.
«Полиция оперативно прибыла на избирательный участок в Варнице после поступления сообщения о бомбе. Проверка здания займет, по словам полицейских, около двух часов. Участки временно зарываются. Избирательные урны с бюллетенями из трех участков, полицейские вынесли, они охраняются. Все неиспользованные бюллетени и списки избирателей были помещены в сейф под охраной полиции», — сказала Друк.
Ранее в воскресенье в полиции заявляли, что движение по мосту Рыбница-Резина, по которому ряд избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре, прекращено из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей находится человек, который «не сотрудничает с полицией» и держит «подозрительный ящик», отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов движение по мосту возобновилось.
Позднее полиция сообщила, что движение на мосту снова перекрыто из-за сообщения о минировании.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.