КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Полиция Молдавии задержала женщину из района Унгены, которая якобы вербовала своих односельчан, чтобы они на выборах президента голосовали за одного из кандидатов в обмен на деньги.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после первого тура выборов президент Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Ранее в воскресенье полиция сообщила о задержании женщины в районе Дроки, которая якобы покупала голоса избирателей.
«Сотрудники полиции района Унгены провели обыски по уголовному делу о коррупции на выборах, в рамках которого фигурантом дела стала 40-летняя женщина, члены преступной организации “Шор” назначили ее лидером в своем населенном пункте, она несла ответственность за подкуп избирателей в селе с целью побудить их голосовать против кандидата на выборах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Женщина была задержана, поскольку следствие подозревает, что она завербовала нескольких местных жителей, которые получали вознаграждение деньгами и другими материальными благами, чтобы голосовать против определенного кандидата на выборах. В ходе обысков в доме и в автомобиле задержанной были обнаружены и изъяты проекты документов, предметы с партийной символикой, деньги и другие доказательства.
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.