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Замначальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева арестовали в Москве

По версии следствия, 52-летний бывший зам командующего Южного округа Росгвардии потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов, если денег не будет.

Фирма перевела генералу кэш через посредника, их обоих задержали.

Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд настоял на СИЗО за такое преступление в период СВО. Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года.