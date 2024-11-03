Замначальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева арестовали в Москве

Фирма перевела генералу кэш через посредника, их обоих задержали.
Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд настоял на СИЗО за такое преступление в период СВО. Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года.
По версии следствия, 52-летний бывший зам командующего Южного округа Росгвардии потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов, если денег не будет.
Фирма перевела генералу кэш через посредника, их обоих задержали.
Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд настоял на СИЗО за такое преступление в период СВО. Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года.