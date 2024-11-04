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Пешеход пострадала в ДТП в Лепельском районе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе в результате ДТП пострадала пешеход. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Вечером 3 ноября 44-летний водитель автомобиля Тoyota Рrevia, двигаясь по автодороге Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода женщину 1955 года рождения. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.