Против замначальника тыла Росгвардии Мирзаева возбуждено уголовное дело

Военный суд возбудил уголовное дело против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева. Подробности сообщают авторы РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Предположительно, речь идет об уголовном деле по факту взяточничества. Деталей случившегося собеседник агентства не уточнил. Подробности выясняются.
«Расследуется уголовное дело о взяточничестве», — указал информатор.
Ранее сообщалось об аресте Мирзаева в Москве. По некоторым данным, он пробудет под стражей до 2 января 2025 года. При этом суд отверг ходатайство защиты о домашнем аресте, настояв на помещении генерал-майора в СИЗО.