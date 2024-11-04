«Я хочу сдаться!»: В Ростове мужчина лишился глаза из-за встречи с женщиной

Ясный теплый апрельский вечер в Ростове, давние знакомые недалеко от набережной Дона говорят по душам. Вдруг идиллию прерывает внезапный крик, затем выстрел и темнота. И это не картинка из лихих 90-х, а 2024 год. Так ростовчанин лишился глаза этой весной, а его обидчик попал на скамью подсудимых.
НАШЕЛ В ЛЕСОПОЛОСЕ.
Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону» у этого случая была предыстория. Владимир давно приехал в Ростов из другого региона. Так получилось, что к своим 44 годам он не обзавелся семьей, официально не работал, зато успел отсидеть за кражу и вышел на свободу пару лет назад.
Там его ждала его Нина. Он уже и забыл, сколько они вместе — то ли восемь, то ли девять лет. Дождалась она его из колонии и продолжили вместе жить — Владимир, Нина да ее взрослый сын.
А еще у Владимира был небольшой секрет — свой пистолет, нигде не зарегистрированный. Мужчина рассказал, как его раздобыл. Он подрабатывал то тут, то там разнорабочим. И еще четыре года назад, возвращаясь после такой работы из Шахт в Ростов на попутках, попросил высадить его у лесополосы. И, якобы, когда пошел туда в туалет, нашел травматический пистолет «ОСА», торчавший из-под земли. Решил, что такое добро под ногами валяться не должно: отрыл оружие, обнаружил в нем один патрон и забрал, успокаивая себя, что это только для самообороны. И все эти годы он прятал во дворе под лестницей до 21 апреля 2024 года.
Выстрел лишил одного человека глаза, а другого — свободы. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
НА НЕРВАХ ДОСТАЛ ПИСТОЛЕТ.
Тот воскресный день мог стать спокойным и беззаботным для Владимира. С утра сходил с пасынком магазин, отдохнул дома. Только для полного счастья не хватало дома хозяйки: Нина не появлялась дома уже сутки. Мужчина то и дело звонил ей, и далеко не с первого раза женщина ответила. На его вопросы где она и почему не ночевала дома, внятного ответа не получил — пара только поссорилась.
В расстроенных чувствах около полудня он вместе с пасынком пошел гулять. Только мужчина со взвинченными нервами зачем-то достал спрятанный под лестницей пистолет и убрал в карман.
Гуляя по набережной, мужчины заметили Нину в компании Максима и его родных — они возвращались с прогулки у Парамоновских складов. Владимир знал его плохо, но с самого начала недолюбливал: этот самый Максим и раньше оказывал знаки внимания его женщине. А тут такая неприятная встреча!
«ЧТОБЫ РЯДОМ НЕ ВИДЕЛ!».
Мужчина сам позвонил в полицию и сдался. Светлана МАКОВЕЕВА.
Владимир буквально подлетел к парочке и на повышенных тонах стал требовать у Нины объяснить скользкую ситуацию. Говорят, он не только на нее кричал, но и поднял руку. В ссору вмешался Максим, пытаясь заступиться за подругу.
— Чтобы я тебя рядом с ней вообще не видел! — поставил сопернику ультиматум Владимир.
Разозленный ухажер разозлился и грозно пошел в сторону Владимира. Последний знал: мало того, что Максим настоящий здоровяк, так он еще и был судим за убийство. Ревнивец опасался, что сейчас ему самому не поздоровится. Недолго думая, мужчина достал из кармана травмат и выстрелил в сторону оппонента.
ОЧНУЛСЯ БЕЗ ГЛАЗА.
Соперник тут же упал на землю. А Владимир, поняв, что натворил, побоялся, что его вычислят по мобильному телефону, и отдал его пасынку, а сам побежал к Дону и выбросил в реку пистолет. Избавившись от улики, он пошел в сторону автобусной остановки, чтобы быстрее уехать подальше оттуда.
Тем временем Нина вместе с сестрой Максима вызвала скорую помощь, и мужчину забрали в больницу. Очнулся он уже в палате и на месте левого глаза была темнота. Из-за полученной травмы он перенес несколько операций и лишился глаза. Как только смог, он написал заявление в полицию на своего обидчика.
Очнулся пострадавший уже в больничной палате. Алексей БУЛАТОВ.
«Я ХОЧУ СДАТЬСЯ!».
Долго искать Владимира не пришлось. Он сам позвонил в полицию:
— Я хочу сдаться! — сказал он по телефону сотрудникам правоохранительных органов.
Когда полицейские привезли его в отдел, с порога заявил:
— Нет смысла прятаться. Я хочу во всем признаться, — и написал явку с повинной.
В отношении Владимира было возбуждено уголовное дело.
— Суд признал его виновным в совершении преступления по статье Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», — рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону. — И избрал меру наказания — лишение свободы сроком на три года и четыре месяца в колонии строгого режима.