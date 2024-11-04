«Я хочу сдаться!»: В Ростове мужчина лишился глаза из-за встречи с женщиной

А еще у Владимира был небольшой секрет — свой пистолет, нигде не зарегистрированный. Мужчина рассказал, как его раздобыл. Он подрабатывал то тут, то там разнорабочим. И еще четыре года назад, возвращаясь после такой работы из Шахт в Ростов на попутках, попросил высадить его у лесополосы. И, якобы, когда пошел туда в туалет, нашел травматический пистолет «ОСА», торчавший из-под земли. Решил, что такое добро под ногами валяться не должно: отрыл оружие, обнаружил в нем один патрон и забрал, успокаивая себя, что это только для самообороны. И все эти годы он прятал во дворе под лестницей до 21 апреля 2024 года.