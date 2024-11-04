В ХМАО четыре человека погибли при пожаре

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре произошёл пожар с трагическим исходом, унёсший жизни четырёх человек. Об этом сообщает МЧС РФ.
В Сургуте вспыхнул огонь в дачном доме, где пожарные из МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, девочки трёх лет, 27-летней женщины и 56-летнего мужчины.
Для ликвидации пожара на месте работали 15 сотрудников и 3 машины МЧС России.
Ранее в Красноярске также был зафиксирован случай возгорания — пожар произошёл в здании медсанчасти МВД. Все люди были успешно эвакуированы, а площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.