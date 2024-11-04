В ХМАО четыре человека погибли при пожаре

Ранее в Красноярске также был зафиксирован случай возгорания — пожар произошёл в здании медсанчасти МВД. Все люди были успешно эвакуированы, а площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.