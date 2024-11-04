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В Москве произошел пожар в цеху по производству масел

Предварительно, никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В одном из цехов по изготовлению масел на востоке Москвы произошёл пожар. Администрация предприятия сообщила, что в момент возгорания людей внутри не было.

По предварительной информации, огонь охватил территорию в 150 квадратных метров. Спасательные службы МЧС быстро ликвидировали открытое горение.

Уточняется, что загорелась жидкость для отопления в производственном помещении масел. Огонь распространился на 150 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 46 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

Ранее в Красноярске пожар возник в здании медсанчасти МВД. Все находившиеся там люди были благополучно эвакуированы, а общая площадь пожарной области составила 10 квадратных метров.