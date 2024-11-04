В Москве произошел пожар в цеху по производству масел

В одном из цехов по изготовлению масел на востоке Москвы произошёл пожар. Администрация предприятия сообщила, что в момент возгорания людей внутри не было.
По предварительной информации, огонь охватил территорию в 150 квадратных метров. Спасательные службы МЧС быстро ликвидировали открытое горение.
Уточняется, что загорелась жидкость для отопления в производственном помещении масел. Огонь распространился на 150 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 46 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Ранее в Красноярске пожар возник в здании медсанчасти МВД. Все находившиеся там люди были благополучно эвакуированы, а общая площадь пожарной области составила 10 квадратных метров.