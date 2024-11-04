Скончалась женщина, пострадавшая в ДТП в Уральске

«Двое взрослых были доставлены в областную многопрофильную больницу. Мужчина 1958 года рождения госпитализирован в отделение хирургии (травматология). Состояние тяжёлое, стабильное. Получает необходимое лечение. Женщина 1961 года рождения поступила в крайне тяжёлом состоянии, у неё был диагностирован травматический шок 3−4 степени, геморрагический шок. Выполнены операции на грудной и брюшной полости. Тяжёлые травмы привели к летальному исходу. Назначено патологоанатомическое исследование», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.