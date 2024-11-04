Салон изуродован: в Артеме внезапно загорелось авто

В Артеме спасатели прибыли утром 3 ноября на вызов и увидели, как на улице Кирова полыхает автомобиль. Владелец машины уверяет, авто загорелось внезапно. Пожарные успели потушить огонь, пока пламя не перебросилось на ближайшие транспортные средства, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
При пожаре никто не погиб и не пострадал. В пресс-службе ведомства объяснили, что предварительной причиной возгорания могла быть техническая неисправность авто. Судя по кадрам с места пожара, машина сильно пострадала, салон оказался изуродован пламенем и вряд ли подлежит восстановлению.
Кадры с места пожара. ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По статистике МЧС, за минувшие сутки в крае зафиксировано 30 пожаров, из них на 14 реагировали спасатели. В основном горел мусор и пал сухой травы, но также в статистику попали этот случай с авто, сгоревший гараж в Артеме и баня в Арсеньеве.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как нешуточный пожар разгорелся в жилом доме на улице Острякова во Владивостоке. Некоторые люди остались без квартир — от здания остались обломки.