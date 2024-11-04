Салон изуродован: в Артеме внезапно загорелось авто

По статистике МЧС, за минувшие сутки в крае зафиксировано 30 пожаров, из них на 14 реагировали спасатели. В основном горел мусор и пал сухой травы, но также в статистику попали этот случай с авто, сгоревший гараж в Артеме и баня в Арсеньеве.