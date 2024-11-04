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Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования стрельбы во Владивостоке

Инцидент произошел у бара «Мумий Тролль» в воскресенье, 3 ноября.

Источник: PrimaMedia.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования стрельбы во Владивостоке. Инцидент произошел у бара «Мумий Тролль» в воскресенье, 3 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в Следкоме Приморья.

В результате конфликта возле заведения открылась стрельба. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства затребовал у и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Алексея Кузьмичева доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, во Владивостоке, недалеко от бара «Мумий Тролль», произошел конфликт между посетителями, который перерос в драку и перестрелку. По словам очевидцев, пьяные посетители заведения сначала вступили в потасовку на дороге, а затем достали оружие. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы не обнаружили участников, но опросили возможных свидетелей и изъяли видеозаписи. Сейчас полицейские проводят проверку по факту инцидента, устанавливают личности и местонахождение участников конфликта.

СК