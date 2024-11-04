В Омске под колесами легковушки погиб велосипедист

Добавим, что Омская область в 2024 году вошла в антирейтинг по количеству ДТП с велосипедистами. По данным исследования «Промрейтинг» за лето 2024 году в Омской области произошло 72 ДТП с участием двухколесного транспорта. Таким образом Омск занял шестую строчку по аварийности среди российских городов.