В Омске под колесами легковушки погиб велосипедист. Мужчину сбил водитель легковушки, который двигался в попутном направлении. Трагедия произошла в районе 20 часов 3 ноября. Как рассказали в полиции, в результате 57-летний велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Водитель задержан. Проводятся следственные мероприятия. Как сообщают очевидцы, участок улицы не был освещен. Вполне вероятно, что водитель не увидел велосипедиста на дороге.
Фото: Омская полиция.
Добавим, что Омская область в 2024 году вошла в антирейтинг по количеству ДТП с велосипедистами. По данным исследования «Промрейтинг» за лето 2024 году в Омской области произошло 72 ДТП с участием двухколесного транспорта. Таким образом Омск занял шестую строчку по аварийности среди российских городов.