В Японии остановили перезапущенную АЭС из-за проблем с оборудованием

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги для проведения проверки.
3 ноября на станции планировалось начать выработку электроэнергии, однако процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В итоге компания — оператор станции приняла решение остановить реактор. В ближайшее время специалисты станции начнут проверку. Пока не сообщается, когда второй реактор АЭС «Онагава» может быть вновь перезапущен.
Второй реактор «Онагавы», как и энергоблоки аварийной АЭС «Фукусима-1», относится к типу кипящих водо-водяных. Реактор такого типа был перезапущен в Японии впервые с 2011 года.
До аварии на «Фукусиме-1» на АЭС в Японии приходилось около 30% энергобаланса. В результате временного вынужденного отказа от атомной энергетики основная нагрузка в стране легла на тепловые станции. Сейчас правительство рассчитывает осуществлять политику частичного перезапуска АЭС после проведения проверок на безопасность. Второй реактор «Онагавы» стал 13-м в Японии действующим энергоблоком атомной станции.