В Японии остановили перезапущенную АЭС из-за проблем с оборудованием

До аварии на «Фукусиме-1» на АЭС в Японии приходилось около 30% энергобаланса. В результате временного вынужденного отказа от атомной энергетики основная нагрузка в стране легла на тепловые станции. Сейчас правительство рассчитывает осуществлять политику частичного перезапуска АЭС после проведения проверок на безопасность. Второй реактор «Онагавы» стал 13-м в Японии действующим энергоблоком атомной станции.