Шесть человек пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

Серьезная авария с большим количеством пострадавших произошла на трассе в Эхирит-Булагатском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в воскресенье на 91 км дороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» возле села Олой. 28-летний водитель грузовика выехал на главную и в этот момент врезался в BMW X5.