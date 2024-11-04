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Шесть человек пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

Там на трассе грузовик влетел в BMW.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезная авария с большим количеством пострадавших произошла на трассе в Эхирит-Булагатском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в воскресенье на 91 км дороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» возле села Олой. 28-летний водитель грузовика выехал на главную и в этот момент врезался в BMW X5.

— В результате ДТП, водитель грузовика скончался на месте происшествия. Еще шесть участников происшествия, в том числе два несовершеннолетних пассажира внедорожника, были доставлены в больницу, — пояснили инспекторы.

Начата проверка. Прокуратурой района ход и результаты мероприятий поставлены на контроль. Тяжесть травм пассажиров выясняется.