В Бухаре мать истязала свою дочь, прикладывая к её рукам и лицу раскалённую шумовку. Женщина утверждает, что таким образом «воспитывала» девочку

По информации детского омбудсмена, инцидент произошёл 25 октября. В ходе доследственной проверки было установлено, что 34-летняя женщина, находясь у себя дома, подвергла свою 9-летнюю дочь таким мучительным испытаниям. Причиной, по её словам, стало стремление «воспитать» девочку, что вызывает ещё большее беспокойство.
Состояние девочки потребовало медицинского вмешательства, и в настоящее время она помещена в районное медицинское объединение, где врачи оказывают ей необходимую помощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени повреждений.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 126−1, часть 3 (семейное, бытовое насилие) Уголовного кодекса. На данный момент ведется расследование, которое должно определить все обстоятельства и мотивы этого ужасного случая.
Женщине грозит одно из следующих видов наказания:
- штраф в размере от тридцати до семидесяти базовых расчетных величин;
- обязательные общественные работы сроком от трехсот до трехсот шестидесяти часов;
- исправительные работы сроком от одного года до двух лет;
- ограничение свободы сроком от одного года до двух лет;
- лишение свободы сроком от одного года до двух лет.