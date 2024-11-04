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В Бухаре мать истязала свою дочь, прикладывая к её рукам и лицу раскалённую шумовку. Женщина утверждает, что таким образом «воспитывала» девочку

Очередной шокирующий случай жестокого обращения с детьми зафиксирован в Бухарской области. Мать, проживающая в Шафирканском районе, решила применить пугающий метод «воспитания»: она прижимала к рукам и лицу своей дочери раскалённую кухонную шумовку, что привело к серьёзным ожогам и телесным повреждениям.

По информации детского омбудсмена, инцидент произошёл 25 октября. В ходе доследственной проверки было установлено, что 34-летняя женщина, находясь у себя дома, подвергла свою 9-летнюю дочь таким мучительным испытаниям. Причиной, по её словам, стало стремление «воспитать» девочку, что вызывает ещё большее беспокойство.

Состояние девочки потребовало медицинского вмешательства, и в настоящее время она помещена в районное медицинское объединение, где врачи оказывают ей необходимую помощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени повреждений.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 126−1, часть 3 (семейное, бытовое насилие) Уголовного кодекса. На данный момент ведется расследование, которое должно определить все обстоятельства и мотивы этого ужасного случая.

Женщине грозит одно из следующих видов наказания:

  • штраф в размере от тридцати до семидесяти базовых расчетных величин;
  • обязательные общественные работы сроком от трехсот до трехсот шестидесяти часов;
  • исправительные работы сроком от одного года до двух лет;
  • ограничение свободы сроком от одного года до двух лет;
  • лишение свободы сроком от одного года до двух лет.