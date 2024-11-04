В Бухаре мать истязала свою дочь, прикладывая к её рукам и лицу раскалённую шумовку. Женщина утверждает, что таким образом «воспитывала» девочку

По информации детского омбудсмена, инцидент произошёл 25 октября. В ходе доследственной проверки было установлено, что 34-летняя женщина, находясь у себя дома, подвергла свою 9-летнюю дочь таким мучительным испытаниям. Причиной, по её словам, стало стремление «воспитать» девочку, что вызывает ещё большее беспокойство.