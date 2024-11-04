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Пять человек погибли в ДТП на дорогах Иркутска и пригорода за неделю

За семь дней в авариях пострадало 27 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю на дорогах Иркутска и пригорода произошло 26 ДТП. В них пострадало 24 взрослых и три несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города для пяти человек аварии закончились летальным исходом.

— Всего за минувшую неделю произошло 262 автоаварий, 492 транспортных средства повреждено, — поделились в ведомстве.

Также за прошедшие семь дней госавтоинспекторы зафиксировали 14 наездов на пешеходов. Шесть случаев столкновения транспорта и четыре съезда с проезжей части. Два раза автомобилисты наезжали на препятствие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком и внедорожником. Один из участников аварии погиб.