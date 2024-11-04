Пять человек погибли в ДТП на дорогах Иркутска и пригорода за неделю

За минувшую неделю на дорогах Иркутска и пригорода произошло 26 ДТП. В них пострадало 24 взрослых и три несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города для пяти человек аварии закончились летальным исходом.