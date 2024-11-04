В поселке Кедровый Красноярского края 3 ноября горел храм Петра и Февронии

Как сообщили в краевом МЧС, площадь пожара составила 100 кв. метров. На тушении пожара было задействовано 10 специалистов и 3 единицы техники. Храм выполнен из дерева, поэтому огонь очень быстро распространился. Возгорание было полностью ликвидировано в 23:10 3 ноября, пострадавших нет. Причины еще предстоит выяснить дознавателям.