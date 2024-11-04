Таллахасси
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Кедровый Красноярского края 3 ноября горел храм Петра и Февронии

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

В поселке Кедровый Красноярского края поздно вечером 3 ноября загорелся единственный храм благоверных князя Петра и княгини Февронии.

Это единственная церковь в поселке, которая начала действовать в 2009 году.

Как сообщили в краевом МЧС, площадь пожара составила 100 кв. метров. На тушении пожара было задействовано 10 специалистов и 3 единицы техники. Храм выполнен из дерева, поэтому огонь очень быстро распространился. Возгорание было полностью ликвидировано в 23:10 3 ноября, пострадавших нет. Причины еще предстоит выяснить дознавателям.

Только за прошедшие сутки в крае потушено 13 пожаров, а за прошедшую неделю в крае ликвидировано 82 пожара. В огне погибли пять человек, двое были травмированы.

пожары