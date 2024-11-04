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В Приморье школьники заставляли учеников драться и избивали за отказ

Полиция начала проверку по факту противоправных действий учащихся одной из школ Владивостока. Глава Следкома РФ затребовал доклад о ходе проверки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, полиция проверяет появившуюся в соцсетях информацию о насилии подростков над младшими школьниками.

В дежурную часть поступило сообщение 40-летней жительницы Солнечного района, что ее 12-летнему сыну угрожали физической расправой, если он откажется драться с одноклассниками. Устанавливаются личность школьников и обстоятельства произошедшего.

По данным Следкома, подростки систематически заставляют младших учеников драться и снимают это на видео, чтобы выложить в интернет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях группы подростков.