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В 262 км от Алматы случилось землетрясение

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 4 ноября в 04:31 по времени Астаны в 262 км на юго-восток от г. Алматы (очаг ― на территории Китая) произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Координаты эпицентра: 40.51 градуса северной широты, 79.73 градуса восточной долготы.

«Магнитуда mpv=4.5. Энергетический класс K=10.2», — говорится в сообщении сейсмологов.