В 262 км от Алматы случилось землетрясение

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 4 ноября в 04:31 по времени Астаны в 262 км на юго-восток от г. Алматы (очаг ― на территории Китая) произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.