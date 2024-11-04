Неудачно закурил и уснул: житель Владивостока остался без квартиры из-за пожара

Напомним, в Находке вечером в субботу, 2 ноября, произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погиб человек, личность которого устанавливается. Пожарные прибыли на место происшествия на Находкинском проспекте и обнаружили густой чёрный дым, исходящий из окна квартиры на третьем этаже. Внутри горели личные вещи. Огнеборцы вывели из горящей квартиры 68-летнего мужчину, а также эвакуировали трёх человек с четвёртого этажа, отрезанных дымом.