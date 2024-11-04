Неудачно закурил и уснул: житель Владивостока остался без квартиры из-за пожара

Житель Владивостока остался без квартиры из-за пожара. Мужчина неудачно закурил и уснул, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.
Вечером 3 ноября на Военном шоссе произошло возгорание в многоквартирном доме. Из окна одной из квартир шел дым. Мужчина уснул, когда курил в постели. В результате загорелся матрац.
Мужчина проснулся от запаха дыма и попытался самостоятельно потушить огонь, но ему это не удалось. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили горящий матрац в ванной. Они вывели 48-летнего мужчину из задымленной квартиры. Пожар ликвидирован, а пострадавший будет привлечен к административной ответственности.
Напомним, в Находке вечером в субботу, 2 ноября, произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погиб человек, личность которого устанавливается. Пожарные прибыли на место происшествия на Находкинском проспекте и обнаружили густой чёрный дым, исходящий из окна квартиры на третьем этаже. Внутри горели личные вещи. Огнеборцы вывели из горящей квартиры 68-летнего мужчину, а также эвакуировали трёх человек с четвёртого этажа, отрезанных дымом.