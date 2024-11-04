Во Владивостоке пьяный водитель задел чужое авто и придавил ногу его владелице

Во Владивостоке в районе трех часов ночи на улице Толстого, 32, водитель задел чужое припаркованное авто. Обычно такие ситуации решаются быстро и мирно, но не в этот раз. Попытка выйти в нормальный диалог с виновником ДТП завершилась тем, что владелице испорченной машины потребовалась помощь медиков, так как ей зажали ногу между автомобилями, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Пострадавшая сторона уверяет, в три часа ночи сработала сигнализация на машине. Женщина спустилась к своему авто, увидела повреждения. Прохожие рассказали ей, что они видели, кто это сделал. Долго искать подозреваемого не пришлось, приехал сам. В этот момент на улицу вышел муж владелицы машины.
«Мы пытались поговорить с водителем, но он на контакт не шел. Рядом оказались наши соседи, они решили помочь нам вытащить рулевого из салона машины и забрать у него ключи, потому что он и его друг явно были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отпустил педаль тормоза и машина поехала, зажав мою ногу между автомобилями. Ребята выкинули этого пьяного из салона, остановили его машину и вытащили мою ногу», — уверяет пострадавшая.
Муж женщины вызвал полицию, успел снять на телефон, как виновник ДТП отказывается от медицинского освидетельствования. В ситуации разбираются специалисты МВД, владелица авто же, по ее словам, вынуждена теперь ходить в гипсе и на костылях.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как таксист сбил женщину во дворе жилого дома во Владивостоке.