Во Владивостоке пьяный водитель задел чужое авто и придавил ногу его владелице

«Мы пытались поговорить с водителем, но он на контакт не шел. Рядом оказались наши соседи, они решили помочь нам вытащить рулевого из салона машины и забрать у него ключи, потому что он и его друг явно были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отпустил педаль тормоза и машина поехала, зажав мою ногу между автомобилями. Ребята выкинули этого пьяного из салона, остановили его машину и вытащили мою ногу», — уверяет пострадавшая.