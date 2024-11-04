Очередной скандал в школе: в сети распространилось видео драки между учительницей и ученицей

По информации, предоставленной офисом детского омбудсмена, инцидент произошел 17 октября в средней школе № 32 города Карши. Конфликт вспыхнул между учительницей алгебры и 16-летней ученицей 10 «Б» класса. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в физическое столкновение: учительница ударила ученицу по лицу, после чего девочка попыталась ответить, и в итоге обе упали.