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Очередной скандал в школе: в сети распространилось видео драки между учительницей и ученицей

Снова неприятный инцидент из школьной жизни — в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена драка между учительницей и ученицей в одном из образовательных учреждений Карши. Этот случай вызвал бурные обсуждения среди пользователей и вновь привлек внимание общественности к проблеме конфликтов в учебных заведениях.

По информации, предоставленной офисом детского омбудсмена, инцидент произошел 17 октября в средней школе № 32 города Карши. Конфликт вспыхнул между учительницей алгебры и 16-летней ученицей 10 «Б» класса. Между ними началась словесная перепалка, которая переросла в физическое столкновение: учительница ударила ученицу по лицу, после чего девочка попыталась ответить, и в итоге обе упали.

По предварительной информации, материалы по делу уже переданы в суд, где будут рассмотрены действия обеих сторон в соответствии со статьей 183 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).