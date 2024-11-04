«Девять человек пострадали, двое в реанимации». Лобовое столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой случилось под Борисовом

Согласно данным следствия, вечером 3 ноября 2024 года на 43 километре автодороги Р53 случилось столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, двое из них были доставлены в реанимацию. В СК уточнили, что речь идет про женщину-пассажира, которая находилась в автомобиле и 13-летнего подростка из маршрутки.