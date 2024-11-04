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«Девять человек пострадали, двое в реанимации». Лобовое столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой случилось под Борисовом

Девять человек пострадали в лобовом ДТП Volkswagen с маршруткой под Борисовом.

Источник: Комсомольская правда

Девять человек пострадали в лобовом ДТП Volkswagen с маршруткой под Борисовом. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, вечером 3 ноября 2024 года на 43 километре автодороги Р53 случилось столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, двое из них были доставлены в реанимацию. В СК уточнили, что речь идет про женщину-пассажира, которая находилась в автомобиле и 13-летнего подростка из маршрутки.

Лобовое столкновение автомобиля с маршруткой случилось под Борисовом. Фото: телеграм-канал УВД Минского облисполкома.

В УВД Миноблисполкома сообщили, что по предварительным данным, 56-летний водитель маршрутного такси, который ехал в направлении Борисова, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, ехавшим в сторону Жодино.

Ранее мы писали, что гаишники догоняли бесправника в Минске: «Во время разворота врезался в машину ГАИ».

Тем временем подросток на самокате попал под колеса Toyota в Минске.