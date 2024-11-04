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В ДТП с трактором в Красноярском крае погибли три человека

Днем 3 ноября на 360 км автотрассы «Саяны» 48-летний водитель автомобиля «Toyota Sprinter», двигаясь со стороны п. Кускун в сторону п. Нарва, столкнулся с впереди движущимся трактором, груженным лесом.

Источник: ГУ МВД

В Манском районе Красноярского края в ДТП погибли три человека, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Днем 3 ноября на 360 км автотрассы «Саяны» 48-летний водитель автомобиля «Toyota Sprinter», двигаясь со стороны п. Кускун в сторону п. Нарва, столкнулся с впереди движущимся трактором, груженным лесом.

В результате аварии водитель легковушки и 45-летняя пассажирка погибли на месте, в медицинском учреждении от полученных травм скончалась вторая пассажирка.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства происшествия.