В ДТП с трактором в Красноярском крае погибли три человека

В Манском районе Красноярского края в ДТП погибли три человека, рассказали в ГУ МВД России по региону.
Днем 3 ноября на 360 км автотрассы «Саяны» 48-летний водитель автомобиля «Toyota Sprinter», двигаясь со стороны п. Кускун в сторону п. Нарва, столкнулся с впереди движущимся трактором, груженным лесом.
В результате аварии водитель легковушки и 45-летняя пассажирка погибли на месте, в медицинском учреждении от полученных травм скончалась вторая пассажирка.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства происшествия.