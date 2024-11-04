МВД Казахстана ликвидировало ячейку экстремистов «Хизб-ут-Тахрир»*

«Идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм “шариата” в стране. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований. Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников “Хизб-ут-Тахрир”.Пресс-служба МВД РК.