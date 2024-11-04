Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Казахстана ликвидировало ячейку экстремистов «Хизб-ут-Тахрир»*

В городе Кентау Туркестанской области ликвидирована законспирированная ячейка религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир»*. Об этом сегодня, 4 ноября 2024 года, заявили в Министерстве внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: МВД РК

Из релиза следует, оперативно-розыскные мероприятия проводились подразделением по противодействию экстремизму МВД при содействии Комитета национальной безопасности.

«Идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм “шариата” в стране. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований. Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников “Хизб-ут-Тахрир”.Пресс-служба МВД РК.

По данным ведомства, лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.

«В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства».

Пресс-служба МВД РК.

В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.