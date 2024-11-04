МВД Казахстана ликвидировало ячейку экстремистов «Хизб-ут-Тахрир»*

Из релиза следует, оперативно-розыскные мероприятия проводились подразделением по противодействию экстремизму МВД при содействии Комитета национальной безопасности.
«Идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм “шариата” в стране. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований. Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников “Хизб-ут-Тахрир”.Пресс-служба МВД РК.
По данным ведомства, лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.
«В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства».
В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.