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В Норильске полицейские разыскивают 14-летнего подростка

Мальчик ушел из дома 3 ноября.

Источник: ГУ МВД

В Норильске полицейские ищут 14-летнего подростка, который ушел из дома 3 ноября.

В дежурную часть обратилась мать мальчика, которая рассказала, что, пока она была на работе, ее сын ушел из дома и до сих пор не вернулся. При этом свой телефон он отключил. Мать не смогла.

найти сына сама, поэтому обратилась за помощью в полицию.
На поиски несовершеннолетнего ориентированы все наружные наряды полиции.

Приметы подростка: рост 147−150 см, плотного телосложения. Одет в черную шапка с оранжевым отворотом, камуфляжный пуховик с переливами серого цвета, черные ботинки.

Тех, кому что-то известно о том, где находится подросток, просят сообщить по телефону дежурной части полиции: +79993140416, +79993140423 или 102.

В начале сентября этого года тоже пропал подросток. Полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика из Красноярска.