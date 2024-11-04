В Норильске полицейские разыскивают 14-летнего подростка

В Норильске полицейские ищут 14-летнего подростка, который ушел из дома 3 ноября.
В дежурную часть обратилась мать мальчика, которая рассказала, что, пока она была на работе, ее сын ушел из дома и до сих пор не вернулся. При этом свой телефон он отключил. Мать не смогла.
найти сына сама, поэтому обратилась за помощью в полицию.
На поиски несовершеннолетнего ориентированы все наружные наряды полиции.
Приметы подростка: рост 147−150 см, плотного телосложения. Одет в черную шапка с оранжевым отворотом, камуфляжный пуховик с переливами серого цвета, черные ботинки.
Тех, кому что-то известно о том, где находится подросток, просят сообщить по телефону дежурной части полиции: +79993140416, +79993140423 или 102.
В начале сентября этого года тоже пропал подросток. Полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика из Красноярска.