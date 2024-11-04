С силой влетели в дерево: в Бикинском районе разбилась иномарка

«По предварительным данным, в районе 219 километра + 400 метров федеральной автодороги А-370 “Уссури”, которая проходит через Бикин, в районе дома № 21 улицы Центральной, 27-летний водитель неправильно выбрал скорость движения, допустил занос автомобиля с последующим наездом на дерево», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.