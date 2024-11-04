Роковая брюнетка из Иркутска вынесла полмиллиарда из банка в Тюмени: чем обернулось громкое ограбление для организаторов

План ограбления придумали в январе 2018 года. Первым шагом была задача накопить нужную сумму. Для этого Данилов снизил ставки по вкладам и попросил деньги у ЦБ Тюмени под предлогом ожидаемого оттока вкладчиков. Так, к моменту кражи 26 января 2018 они накопили более 560 миллионов рублей. 14 января Данилов встретился с Милеевой и предложил ей стать частью ОПГ. Спустя три дня работникам банка был представлен новый член команды — зампред правления Ирина Милеева. Второго зама и главбуха предусмотрительно отправили в отпуск, следом за ними улетел и сам Данилов.