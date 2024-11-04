Роковая брюнетка из Иркутска вынесла полмиллиарда из банка в Тюмени: чем обернулось громкое ограбление для организаторов

Материалы этого дела с легкостью могли послужить основой для сценария очередного экшена про «гениальное» ограбление. Вынести из банка без масок и угроз более полумиллиарда рублей наличкой кажется невозможно, но участники ОПГ из разных уголков России это бы оспорили. В деле не обошлось и без женской руки. Главная задача — вынести деньги — лежала «на плечах» роковой брюнетки из Иркутска Ирины Милеевой (имя и фамилия изменены — прим. Ред.).
Не получилось продать, ограбим.
Изначально, об ограблении речи не шло. Совладелец и председатель правления банка, а в будущем и организатор преступления Роман Данилов (имя и фамилия изменены — прим. Ред.) рассказал своему знакомому банкиру из Москвы Александру Савельеву (имя и фамилия изменены — прим. Ред.) о намерении продать банк. Он хотел получить за него 450 млн рублей наличкой или 650 млн для закрытия технических кредитов.
— В июне 2017 года Савельев прилетел в Тюмень для проведения аудита банка с целью определения адекватной стоимости. Он нашел скрытый отрицательный баланс в размере 650 млн рублей, — рассказывает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.
Тогда было решено провести сделку по восполнению баланса, но такой способ предполагал обязательную смену руководства. Тогда-то в деле и появляется первое упоминание Ирины Милеевой из Иркутска. Ее кандидатуру согласовали сразу в ЦБ РФ. Она должна была стать одним из потенциальных покупателей кредитного учреждения и акционером. Помочь провести сделку намеревался банк из Москвы, но к назначенной дате учреждение «потеряло власть». Первоначальный план о продаже осуществить не удалось.
Продажа сорвалась, а тут на горизонте замаячила и проверка из Центробанка России. Председатель правления Роман Данилов понимал, что учреждение ее не пройдет и на очередной встречи с Савельевым предложил вынести оставшиеся деньги, на что тот согласился.
Пришла в банк за неделю до ограбления.
План ограбления придумали в январе 2018 года. Первым шагом была задача накопить нужную сумму. Для этого Данилов снизил ставки по вкладам и попросил деньги у ЦБ Тюмени под предлогом ожидаемого оттока вкладчиков. Так, к моменту кражи 26 января 2018 они накопили более 560 миллионов рублей. 14 января Данилов встретился с Милеевой и предложил ей стать частью ОПГ. Спустя три дня работникам банка был представлен новый член команды — зампред правления Ирина Милеева. Второго зама и главбуха предусмотрительно отправили в отпуск, следом за ними улетел и сам Данилов.
— Вечером, 25 января, когда в банке не осталось посторонних лиц. Ирина Милеева вместе с кассиром открыла кассу и дала указание охраннику запустить в банк своего сообщника под предлогом размещения сумок якобы с деньгами и документами нового вкладчика, — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Уже вечером следующего дня Милеева вместе с кассиром пересчитала деньги. Стоит отметить, что работник не была в курсе ограбления. Ее использовали «в темную». Чтобы сибирячки никто не мешал, она отослала кассира по поручению и закрыв камеру видеонаблюдения тканью, сложила 561 миллион рублей в девять спортивных сумок.
Самолетом до Москвы со ста миллионами в кармане.
Прежде, чем улететь в Москву на арендованном за один миллион самолете. Ирина Милеева привезла деньги на парковку. Не выходя из авто она открыла багажник, где еще один соучастник забрал шесть сумок с «начинкой» в около 350 млн рублей. Неизвестный погрузил деньги в черную «Тойоту» и как предполагалось, должен был предать их Данилову. Остальные миллионы четверо членов ОПГ поделили между собой. Милеева взяла100 миллионов.
Пропажу полумиллиарда из хранилища заметили в банке только после выходных 29 января. К тому моменту все участники преступления были за пределами Тюменской области, а Роман Данилов и Ирина Милеева улетели за границу.
— Установлено, что 27 января Данилов вылетел из Шереметьево в Барселону, а Милеева 28 января в Берлин. В феврале 2018 года они были объявлены в международный розыск, — рассказывала Елена Мельникова.
«Миллионеры» за решеткой.
Троих членов ОПГ осудили в 2019 году. Они признали вину и получили от трех до четырех лет общего режима. Ирине Милеевой удавалось скрываться до сентября 2021 года. Тогда «миллионершу» задержали в Испании и генпрокурор России запросил ее выдачу.
— 27 июля 2022 в аэропорту Мадрида женщину передали российским правоохранителям, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Суд над «расхитительницей» хранилища банка завершился в марте 2023 года. На имущество и карты сибирячки наложили арест. По собственному желанию Милеева вернула один миллион рублей, но от тюрьмы ее это не спасло. Ей дали четыре года колонии общего режима и взыскали похищенные деньги. Что касается организатора Романа Данилова, то он до сих пор находится в бегах. 28 мая 2024 года его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.