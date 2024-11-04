Мужчина получил ожоги на пожаре в Братске

Пожар произошел в жилом районе Энергетик в Братске накануне, 3 ноября. К прибытию пожарных подразделений горела стена и кровля нежилого здания, существовала угроза распространения огня, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, к бригаде скорой помощи самостоятельно обратился травмированный 54-летний мужчина с термическими ожогами. Он отказался от госпитализации.
На месте возгорания работали три единицы техники и девять человек личного состава МЧС.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.