Таллахасси
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об аресте генерала Росгвардии в Москве

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: © РИА Новости

«Генерал-майор арестован до 2 января 2025 года», — говорится в публикации.

В материале указали, что Мирзаев потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов.

Замначальник тыла был арестован после того, как предприятие через посредника перевело ему денежные средства, отметили журналисты.

Несмотря на просьбу защиты злоумышленника предоставить ему домашний арест, суд назначил Мирзаеву нахождение в СИЗО, поскольку преступление было совершено в период специальной военной операции, подчеркнули в публикации.

Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбудили уголовное дело о взяточничестве.