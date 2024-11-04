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В Омске загорелся частный дом

Этим утром пожарные тушили пожар на улице Урицкого.

Источник: МЧС РФ

В Омске в праздничный день тушили пожар в частном доме. На улице Урицкого рано утром загорелась кровля.

Пожар ликвидировали 20 пожарных. За 45 минут возгорание было ликвидировано. К месту пожара оперативно прибыли 5 пожарных расчетов. Пока о причинах пожара не сообщается. Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 5 пожаров. Один из пожаров произошел на улице Остановочный пункт 2717 километр. Накануне рано утром загорелся одноэтажный шестиквартирный дом. Самостоятельно из горящего помещения эвакуировались двое жильцов дома. В результате пожара сгорела внутренняя отделка одной из комнат в квартире и повреждено потолочное перекрытие. Также пострадавших нет.

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