В Омске загорелся частный дом

В Омске в праздничный день тушили пожар в частном доме. На улице Урицкого рано утром загорелась кровля.
Пожар ликвидировали 20 пожарных. За 45 минут возгорание было ликвидировано. К месту пожара оперативно прибыли 5 пожарных расчетов. Пока о причинах пожара не сообщается. Пострадавших нет.
Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 5 пожаров. Один из пожаров произошел на улице Остановочный пункт 2717 километр. Накануне рано утром загорелся одноэтажный шестиквартирный дом. Самостоятельно из горящего помещения эвакуировались двое жильцов дома. В результате пожара сгорела внутренняя отделка одной из комнат в квартире и повреждено потолочное перекрытие. Также пострадавших нет.