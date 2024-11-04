Мужчина забыл рюкзак в вагоне и остановил движущийся поезд в Баварии

По данным полиции, мужчина вышел на рельсы у станции Малхинг, когда к нему приближался поезд S3, развивающий скорость около 85 километров в час. Машинистка, заметив его на путях, вовремя нажала на тормоза, и состав остановился всего в двух метрах от него.