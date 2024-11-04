Мужчина забыл рюкзак в вагоне и остановил движущийся поезд в Баварии

По данным полиции, мужчина вышел на рельсы у станции Малхинг, когда к нему приближался поезд S3, развивающий скорость около 85 километров в час. Машинистка, заметив его на путях, вовремя нажала на тормоза, и состав остановился всего в двух метрах от него.
На вопрос, почему он решил остановить поезд, мужчина объяснил, что забыл рюкзак с ключами от своей квартиры. Машинистка согласилась позволить ему войти в вагон, закрыла двери и намеревалась доехать до ближайшей станции, где хотела вызвать сотрудников полиции.
Однако, воспользовавшись аварийным механизмом открытия дверей, мужчина сбежал из поезда, передает издание Bild.
В Тобольске Тюменской области задержали 51-летнюю женщину, которая, боясь опоздать на вахту, запрыгнула на сцепку вагонов поезда.