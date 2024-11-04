Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах

Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции.
Как рассказали SHOT мамы детей одного из садиков во Владимире, с вирусом к ним в группу привели ребёнка, после чего все трёхлетки начали болеть по очереди, итого — заразились больше 20 детей. У малышей сначала вылезли язвы во рту, а потом появилась сыпь на теле. В местной больнице, по словам родителей, медики им сказали, что это Коксаки, но в справке написали ОРВИ:.
«Семь дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил».
Также о вирусе рассказывают жители Краснодарского края. По словам родителей заболевших детей, в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.
«Мы живём в Краснодарском крае, это тоже туристические места. Племянник был на соревнованиях по ММА, может и там подхватил. У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет сейчас волдыри на ступнях и руках, температура и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в лёгкой форме», — рассказала нам жительница Новороссийска.
Заболевшие с похожими симптомами есть и в Москве. Нам в предложку написали о трёх детях с характерной сыпью и высокой температурой:
«Первые сутки температура у ребёнка была 39,1, небольшая сыпь на ладонях, красное горло, третьи сутки температура чуть ниже, но сохраняется, сыпь более яркая на ладошках, на ногах тоже сыпь, но с более крупными язвами. Четвёртые сутки — температура чуть повышена, сыпь сохраняется», — сообщила мать шестилетнего ребёнка, москвичка Алёна.
Ранее мы писали о вспышке вируса, похожего на Коксаки в турецкой Анталье.