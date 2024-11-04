Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах

Как рассказали SHOT мамы детей одного из садиков во Владимире, с вирусом к ним в группу привели ребёнка, после чего все трёхлетки начали болеть по очереди, итого — заразились больше 20 детей. У малышей сначала вылезли язвы во рту, а потом появилась сыпь на теле. В местной больнице, по словам родителей, медики им сказали, что это Коксаки, но в справке написали ОРВИ:.