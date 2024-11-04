Таллахасси
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

71-летний уфимец перевел мошенникам 2 млн рублей

Уфимские полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, от которого пострадал 71-летний горожанин.

Мужчина поверил, что ему позвонили специалист Росфинмониторинга и следователь МВД.

Сначала пенсионер получил звонок от якобы специалиста Росфинмониторинга, которая сообщила, что мошенники оформляют на него кредиты. Следом позвонил «следователь МВД», который подтвердил, что по кредиту злоумышленники уже получили средства и перевели их на иностранные счета. Из-за этого уфимец якобы мог стать фигурантом уголовного дела.

При этом пенсионеру пригрозили наказанием за «разглашение секретной информацией». Позже уфимцу позвонила некая специалисты финансовой службы и запросила данные о его вкладах и счетах. Мужчина предоставил необходимую информацию, после чего снял в банке сбережения и перевел их на «безопасный» счет. Так он лишился почти двух миллионов рублей.