71-летний уфимец перевел мошенникам 2 млн рублей

Мужчина поверил, что ему позвонили специалист Росфинмониторинга и следователь МВД.
Сначала пенсионер получил звонок от якобы специалиста Росфинмониторинга, которая сообщила, что мошенники оформляют на него кредиты. Следом позвонил «следователь МВД», который подтвердил, что по кредиту злоумышленники уже получили средства и перевели их на иностранные счета. Из-за этого уфимец якобы мог стать фигурантом уголовного дела.
При этом пенсионеру пригрозили наказанием за «разглашение секретной информацией». Позже уфимцу позвонила некая специалисты финансовой службы и запросила данные о его вкладах и счетах. Мужчина предоставил необходимую информацию, после чего снял в банке сбережения и перевел их на «безопасный» счет. Так он лишился почти двух миллионов рублей.