71-летний уфимец перевел мошенникам 2 млн рублей

При этом пенсионеру пригрозили наказанием за «разглашение секретной информацией». Позже уфимцу позвонила некая специалисты финансовой службы и запросила данные о его вкладах и счетах. Мужчина предоставил необходимую информацию, после чего снял в банке сбережения и перевел их на «безопасный» счет. Так он лишился почти двух миллионов рублей.