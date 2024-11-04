В Миассе отдали под суд 19-летнюю закладчицу наркотиков

Полицейские установили, что девушка приехала в город для работы в одном из гостиничных комплексов и жила у родственника.
«При этом она решила получить деньги более легким способом. В интернете нашла поставщиков “запрещенки”, которые обеспечили ее партией наркотического вещества и обучили тонкостям его сбыта», — говорят в региональном Главке МВД.
При задержании у нее изъяли почти 100 граммов наркотического средства, содержащего в своем составе производное N-метилэфедрона — PVP.
Дело завели по факту покушения на незаконное распространение наркотических средств. В настоящее время расследование завершено, направлено в суд с обвинительным заключением, утвержденным прокурором.