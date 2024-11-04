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В Миассе отдали под суд 19-летнюю закладчицу наркотиков

В Миассе (Челябинская область) отдали под суд 19-летнюю закладчицу наркотиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские установили, что девушка приехала в город для работы в одном из гостиничных комплексов и жила у родственника.

«При этом она решила получить деньги более легким способом. В интернете нашла поставщиков “запрещенки”, которые обеспечили ее партией наркотического вещества и обучили тонкостям его сбыта», — говорят в региональном Главке МВД.

При задержании у нее изъяли почти 100 граммов наркотического средства, содержащего в своем составе производное N-метилэфедрона — PVP.

Дело завели по факту покушения на незаконное распространение наркотических средств. В настоящее время расследование завершено, направлено в суд с обвинительным заключением, утвержденным прокурором.