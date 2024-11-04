Курение в постели едва не стоило жизни жителю Владивостока

Когда пожарные прибыли на место, из окна второго этажа тянулся густой дым. Как выяснилось, мужчина закурил в постели, но задремал и не заметил, как упавшая сигарета подпалила матрас, на котором лежал хозяин квартиры. По счастью, запах дыма разбудил мужчину. Сообразив, что произошло, он попытался самостоятельно потушить пламя: схватив тлеющий матрас, мужчина отнёс его в ванную комнату и старался залить водой. Однако потушить огонь ему не удалось.