Таллахасси
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курение в постели едва не стоило жизни жителю Владивостока

Теперь виновник пожара в многоквартирном доме будет привлечён к ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Человек едва не погиб из-за неосторожного обращения с огнём во Владивостоке. В ночь на понедельник, 4 ноября, в одной из квартир многоэтажного дома на Военном шоссе возник пожар. Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщает, что 48-летний мужчина, живущий в этом доме, оказался в задымлённой квартире и едва не стал жертвой пожара.

Когда пожарные прибыли на место, из окна второго этажа тянулся густой дым. Как выяснилось, мужчина закурил в постели, но задремал и не заметил, как упавшая сигарета подпалила матрас, на котором лежал хозяин квартиры. По счастью, запах дыма разбудил мужчину. Сообразив, что произошло, он попытался самостоятельно потушить пламя: схватив тлеющий матрас, мужчина отнёс его в ванную комнату и старался залить водой. Однако потушить огонь ему не удалось.

Пожарные ликвидировали возгорание, а сам мужчина, хотя и не пострадал, будет привлечён к административной ответственности. По данным ведомства, квартира пострадала на площади около одного квадратного метра.

пожары