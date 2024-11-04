Курение в постели едва не стоило жизни жителю Владивостока

Человек едва не погиб из-за неосторожного обращения с огнём во Владивостоке. В ночь на понедельник, 4 ноября, в одной из квартир многоэтажного дома на Военном шоссе возник пожар. Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщает, что 48-летний мужчина, живущий в этом доме, оказался в задымлённой квартире и едва не стал жертвой пожара.
Когда пожарные прибыли на место, из окна второго этажа тянулся густой дым. Как выяснилось, мужчина закурил в постели, но задремал и не заметил, как упавшая сигарета подпалила матрас, на котором лежал хозяин квартиры. По счастью, запах дыма разбудил мужчину. Сообразив, что произошло, он попытался самостоятельно потушить пламя: схватив тлеющий матрас, мужчина отнёс его в ванную комнату и старался залить водой. Однако потушить огонь ему не удалось.
Пожарные ликвидировали возгорание, а сам мужчина, хотя и не пострадал, будет привлечён к административной ответственности. По данным ведомства, квартира пострадала на площади около одного квадратного метра.