Таллахасси
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики Витебской области перешли на усиленный режим работы

В настоящее время восстановительные работы на сетях ведутся в более чем 150 населенных пунктах региона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Энергетики Витебской области из-за ухудшения погоды и отключений подачи электроэнергии перешли на усиленный режим работы, сообщили в РУП «Витебскэнерго».

«На территории области в связи с ухудшением погодных условий в виде сильного ветра, порывы которого местами превышали 20 метров в секунду, наблюдаются нарушения в работе электросетевого комплекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ликвидации последствий непогоды задействованы свыше 80 бригад — всего более 200 человек. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 156 населенных пунктах.

По данным «Витебскэнерго», больше всего пострадали Полоцкий, Россонский, Верхнедвинский, Ушачский и Городокский районы. Там упавшие на линии электропередачи деревья и ветки вызвали обрывы проводов и повреждения опор.

На помощь витебским энергетикам направлены по четыре бригады из РУП «Минскэнерго» и филиала «Глубокские электрические сети», три — из РУП «Могилевэнерго», две — из филиала «Оршанские электрические сети».

На предприятии напомнили, что оборванные провода могут представлять угрозу и приближаться к ним запрещено. Об обнаружении поврежденных ЛЭП нужно сообщать по номеру аварийных служб — 115 и 144.

ЖКХ
энергетика