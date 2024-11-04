Энергетики Витебской области перешли на усиленный режим работы

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Энергетики Витебской области из-за ухудшения погоды и отключений подачи электроэнергии перешли на усиленный режим работы, сообщили в РУП «Витебскэнерго».

«На территории области в связи с ухудшением погодных условий в виде сильного ветра, порывы которого местами превышали 20 метров в секунду, наблюдаются нарушения в работе электросетевого комплекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ликвидации последствий непогоды задействованы свыше 80 бригад — всего более 200 человек. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 156 населенных пунктах.