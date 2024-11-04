Энергетики Витебской области перешли на усиленный режим работы

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Энергетики Витебской области из-за ухудшения погоды и отключений подачи электроэнергии перешли на усиленный режим работы, сообщили в РУП «Витебскэнерго».
«На территории области в связи с ухудшением погодных условий в виде сильного ветра, порывы которого местами превышали 20 метров в секунду, наблюдаются нарушения в работе электросетевого комплекса», — говорится в сообщении.
По данным «Витебскэнерго», больше всего пострадали Полоцкий, Россонский, Верхнедвинский, Ушачский и Городокский районы. Там упавшие на линии электропередачи деревья и ветки вызвали обрывы проводов и повреждения опор.
На помощь витебским энергетикам направлены по четыре бригады из РУП «Минскэнерго» и филиала «Глубокские электрические сети», три — из РУП «Могилевэнерго», две — из филиала «Оршанские электрические сети».
На предприятии напомнили, что оборванные провода могут представлять угрозу и приближаться к ним запрещено. Об обнаружении поврежденных ЛЭП нужно сообщать по номеру аварийных служб — 115 и 144.