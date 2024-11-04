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Под Гомелем 81-летний водитель погиб, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия

Пожилой водитель «ВАЗ» погиб, врезавшись в дерево в Гомельском районе.

Источник: Комсомольская правда

Пожилой водитель «ВАЗ» погиб, врезавшись в дерево в Гомельском районе. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В сообщении сказано, что в воскресенье, 3 ноября, около 13.00 81-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», ехал по автодороге М10 «Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин» в направлении Гомеля.

Согласно предварительным данным, по причине плохого самочувствия водитель съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево. В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 81-летний водитель умер. Пассажиры 75 и 53 лет, находившиеся в авто, были доставлены в больницу.

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