Под Гомелем 81-летний водитель погиб, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия

Согласно предварительным данным, по причине плохого самочувствия водитель съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево. В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 81-летний водитель умер. Пассажиры 75 и 53 лет, находившиеся в авто, были доставлены в больницу.