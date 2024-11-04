Жуткие аварии случились в самом южном районе Хабаровского края

— Согласно предварительной информации, 3 ноября в 19 часов 50 минут на 169-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля УАЗ-452, мужчина 1964 года рождения, двигался в направлении города Хабаровска, когда произошло падение пассажира, — рассказали в Госавтоинспекции. — Гражданин 1972 года рождения, не дождавшись полной остановки транспортного средства, на ходу открыл дверь и выпал из автомобиля, получив серьёзные повреждения. В результате полученных травм мужчина скончался во время транспортировки в больницу. У водителя было обнаружено состояние алкогольного опьянения.