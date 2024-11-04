Жуткие аварии случились в самом южном районе Хабаровского края

Два резонансных ДТП случились в эти выходные в самом южном — Бикинском районе Хабаровского края. Ранним утром праздничного понедельника, 4 ноября, водитель Toyota Verossa в райцентре не правильно выбрал скорость. Его машина ушла в занос и налетела на дерево. И шофёр, и пассажир иномарки госпитализированы с тяжёлыми травмами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию регионального управления Госавтоинспекции.
А накануне вечером в Бикинском районе случилось ещё одно серьёзное ДТП с ещё более печальными последствиями.
— Согласно предварительной информации, 3 ноября в 19 часов 50 минут на 169-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля УАЗ-452, мужчина 1964 года рождения, двигался в направлении города Хабаровска, когда произошло падение пассажира, — рассказали в Госавтоинспекции. — Гражданин 1972 года рождения, не дождавшись полной остановки транспортного средства, на ходу открыл дверь и выпал из автомобиля, получив серьёзные повреждения. В результате полученных травм мужчина скончался во время транспортировки в больницу. У водителя было обнаружено состояние алкогольного опьянения.
По этому факту проводится доследственная проверка.
Всего же, за воскресенье на дорогах Хабаровского края погибли три человека.
Пришедший из Китая снежный циклон усугубляет риски движения по дорогам. В краевой Госавтоинспекции призывают водителей проявлять особую бдительность на дорогах. С понижением температур возможно образование наледи и ухудшение погодных условий, что требует максимальной концентрации внимания от участников дорожного движения.