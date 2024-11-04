Умер от неосторожности: пассажир выпал из автомобиля на ходу

В Бикинском районе погиб пассажир иномарки, выпав на ходу из автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером в воскресенье, 3 ноября. Мужчина скончался по дороге в больницу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".