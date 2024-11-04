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Умер от неосторожности: пассажир выпал из автомобиля на ходу

Пассажир погиб, выпав из машины в Хабаровском крае.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Бикинском районе погиб пассажир иномарки, выпав на ходу из автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером в воскресенье, 3 ноября. Мужчина скончался по дороге в больницу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария зарегистрировано в 19:50 в районе 169 километра + 850 метров трассы А-370 «Уссури». Водитель, 60-летний мужчина, «УАЗа» ехал в сторону Хабаровска и допустил падение пассажира.

«52-летний пассажир, не дожидаясь остановки транспортного средства, на ходу открыл дверь и выпал из автомобиля, получив критические травмы. Мужчина скончался при транспортировке в лечебное учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Оказалось, что водитель в момент аварии был пьян. По факту происшествия ведется проверка. Другие обстоятельства трагедии предстоит выяснить полиции.