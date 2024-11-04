При протестах в Боливии пострадал 91 полицейский

По словам Кастильо, которые приводит местное издание Eldeber, 44 правоохранителя пострадали в результате одной операции по разблокировке дорог. Работу полицейских и военных по разгону протестов министр назвал успешной, поскольку освободить участки магистралей удалось «без смертей» и без применения огнестрельного оружия.
C 1 ноября полиция Боливии увеличила до 2 тыс. человек численность правоохранителей, задействованных в операциях по разблокировке автомагистралей по всей стране. Сторонники Эво Моралеса блокируют их на протяжении 21 дня, требуя отставки президента Луиса Арсе и прекращения уголовного дела в отношении экс-президента. Наибольшее число протестующих фиксировалось в Паротани — по территории города проходит национальная магистраль RN-4, пересекающая Боливию с запада на восток.
После начала полицейских операций по разблокировке магистралей протестующие начали использовать дымовые шашки, закидывать дороги камнями и засыпать их землей. Требуя остановить операцию МВД в Паротани, сторонники Эво Моралеса захватили три военные базы и взяли в заложники боливийских военный. К 3 ноября военные базы были освобождены от протестующих.