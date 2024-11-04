При протестах в Боливии пострадал 91 полицейский

C 1 ноября полиция Боливии увеличила до 2 тыс. человек численность правоохранителей, задействованных в операциях по разблокировке автомагистралей по всей стране. Сторонники Эво Моралеса блокируют их на протяжении 21 дня, требуя отставки президента Луиса Арсе и прекращения уголовного дела в отношении экс-президента. Наибольшее число протестующих фиксировалось в Паротани — по территории города проходит национальная магистраль RN-4, пересекающая Боливию с запада на восток.