В Приморье утром 4 ноября женщина попала под поезд

Приморская транспортна прокуратура выясняет обстоятельства травмирования женщины поездом. В 7 утра 4 ноября она попала под состав и чудом выжила, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Все случилось в районе станции Первая Речка. Удалось выяснить, что пострадавшая, это 50-летняя жительница Владивостока. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
«Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморец обнаружил обезглавленный труп на железнодорожных путях. Все это приморец снял на видео, хотелось бы думать, что все это фейк, но информацию все же подтвердили в пресс-службе ДВЖД.