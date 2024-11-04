В Приморье утром 4 ноября женщина попала под поезд

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморец обнаружил обезглавленный труп на железнодорожных путях. Все это приморец снял на видео, хотелось бы думать, что все это фейк, но информацию все же подтвердили в пресс-службе ДВЖД.