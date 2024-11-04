В Московском СИЗО назвали ложной информацию о взрыве

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва на территории следственного изолятора № 3 на 1-м Силикатном проезде в Москве. По данным канала, там проходили сварочные работы, в ходе которых мог взорваться кислородный баллон. Отмечается, что пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.