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Виновник смертельного ДТП в Минусинском районе ехал на угнанном «Ниссане»

Пьяный водитель, устроивший ДТП в Минусинском районе Красноярского края, в результате которого погибла 20-летняя девушка, ехал на угнанном автомобиле.

Источник: РИА "Новости"

Как установили сотрудники полиции, накануне 32-летний житель Минусинского района выпивал со своим знакомым в одном из местных СТО в д. Быстрая. Мужчина решил прокатиться по деревне на принадлежащем его другу автомобиле «Ниссан Ларго Ванетте», стоящим открытым с ключами зажиганиями возле сервиса.

Управляя транспортным средством, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП погибла 20-летняя девушка, 4 пострадали, включая 8-летнего ребенка.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Транспортное средство изъято и помещено на штраф-стоянку.