Виновник смертельного ДТП в Минусинском районе ехал на угнанном «Ниссане»

Как установили сотрудники полиции, накануне 32-летний житель Минусинского района выпивал со своим знакомым в одном из местных СТО в д. Быстрая. Мужчина решил прокатиться по деревне на принадлежащем его другу автомобиле «Ниссан Ларго Ванетте», стоящим открытым с ключами зажиганиями возле сервиса.