Минчанин стрелял в чужое окно, хвастаясь пневматическим пистолетом

В ведомстве уточнили, что в милицию позвонил житель Партизанского района. Он рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрел, после чего заметил, что в квартире повреждено одно из окон. Милиционеры смогли установить злоумышленника, разбившего стекло. Им оказался 19-летний житель Минска.