Минчанин стрелял в чужое окно, хвастаясь пневматическим пистолетом. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Вечеринка закончилась для 19-летнего минчанина уголовной ответственностью», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в милицию позвонил житель Партизанского района. Он рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрел, после чего заметил, что в квартире повреждено одно из окон. Милиционеры смогли установить злоумышленника, разбившего стекло. Им оказался 19-летний житель Минска.
Удалось установить, что фигурант проводил время у себя дома в компании друзей. Употребив алкоголь, он стал показывать приятелям пневматический пистолет, который недавно купил.
«Он подошел к окну квартиры и произвел выстрелы, один из которых попал в окно заявителя и повредил стеклопакет», — отметили в ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что пистолет был изъят. По указанному факту заведено уголовное дело за хулиганство.
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