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Минчанин стрелял в чужое окно, хвастаясь пневматическим пистолетом

Минчанин во время вечеринки выстрелил из пневматики и разбил окно жителю Партизанского района.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин стрелял в чужое окно, хвастаясь пневматическим пистолетом. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Вечеринка закончилась для 19-летнего минчанина уголовной ответственностью», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в милицию позвонил житель Партизанского района. Он рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрел, после чего заметил, что в квартире повреждено одно из окон. Милиционеры смогли установить злоумышленника, разбившего стекло. Им оказался 19-летний житель Минска.

Удалось установить, что фигурант проводил время у себя дома в компании друзей. Употребив алкоголь, он стал показывать приятелям пневматический пистолет, который недавно купил.

«Он подошел к окну квартиры и произвел выстрелы, один из которых попал в окно заявителя и повредил стеклопакет», — отметили в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что пистолет был изъят. По указанному факту заведено уголовное дело за хулиганство.

Ранее 21-летний житель Кировского района попал в глаз первокурснице колледжа, выстрелив из пневматического оружия: «Закрыла лицо руками и закричала».

Тем временем СК рассказал подробности дела жителя Сморгони, который стрелял из пневматики по подросткам: «Произвел три выстрела, один из которых пришелся в грудную клетку ребенка».

Кроме того, мы писали, что лобовое столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой случилось под Борисовом: «Девять человек пострадали, двое в реанимации».