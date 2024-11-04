Россиянин спас девочку и женщин из тонувшей в ледяной воде машины

Две женщины с маленьким ребенком, ехавшие в Nissan, попали в серьезное ДТП на дороге между Новым Уренгоем и Коротчаево. Машина вылетела с трассы, упала в реку и начала быстро уходить под воду. На помощь им пришел проезжавший мимо мужчина.