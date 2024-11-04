Россиянин спас девочку и женщин из тонувшей в ледяной воде машины

Две женщины с маленьким ребенком, ехавшие в Nissan, попали в серьезное ДТП на дороге между Новым Уренгоем и Коротчаево. Машина вылетела с трассы, упала в реку и начала быстро уходить под воду. На помощь им пришел проезжавший мимо мужчина.
«Открыть удалось только одну дверь перевернутого авто. Как я испугался, когда услышал плач ребенка, я думал я не достану», — рассказал мужчина.
Спасенных передали медикам. Подробности о их состоянии неизвестны.
До этого сообщалось, что пассажиры загоревшегося под Краснодаром автобуса выбирались через окна, которые помогли разбить очевидцы ДТП.